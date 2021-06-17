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ЭКОНОМИКА РБ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ТРАНСПОРТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ В ЯНВАРЕ-МАЕ УПАЛИ НА 7,3%
13:48 18.06.2021
В январе-мае 2021 г. организациями и индивидуальными предпринимателями Брестской области перевезено 8,2 млн тонн грузов, или 92,7% к январю-маю 2020 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, грузооборот транспорта составил 2 312,7 млн тонно-километров, или 106,2% к соответствующему периоду 2020 года.
Услугами пассажирского транспорта в январе-мае 2021 г. воспользовались 63,8 млн человек, или 90,1% к соответствующему периоду 2020 года.
Пассажирооборот составил 397 млн. пассажиро-километров, или 87,4% к уровню января-мая 2020 г.
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