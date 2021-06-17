В январе-мае 2021 г. организациями и индивидуальными предпринимателями Брестской области перевезено 8,2 млн тонн грузов, или 92,7% к январю-маю 2020 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, грузооборот транспорта составил 2 312,7 млн тонно-километров, или 106,2% к соответствующему периоду 2020 года.

Услугами пассажирского транспорта в январе-мае 2021 г. воспользовались 63,8 млн человек, или 90,1% к соответствующему периоду 2020 года.

Пассажирооборот составил 397 млн. пассажиро-километров, или 87,4% к уровню января-мая 2020 г.