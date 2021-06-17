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ЭКОНОМИКА РБ


БЕЛОРУССКАЯ АЭС ПОЛУЧИЛА СВЕЖЕЕ ЯДЕРНОЕ ТОПЛИВО ДЛЯ ПЕРВОЙ ПЕРЕГРУЗКИ


13:17 18.06.2021

На Белорусской АЭС успешно завершился входной контроль свежего ядерного топлива, поставленного из России для первой плановой перегрузки топлива на энергоблоке №1.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе инжинирингового дивизиона госкорпорации «Росатом», до начала загрузки в реактор все ТВС будут находиться в хранилище свежего ядерного топлива.

Это первая партия топлива, изготовленная для Белорусской АЭС на Машиностроительном заводе в городе Электросталь Московской области (АО «МСЗ», предприятие Топливной компании Росатома «ТВЭЛ» в Электростали). При этом стартовая загрузка для обоих энергоблоков Белорусской АЭС была произведена на Новосибирском заводе химконцертратов (ПАО «НЗХК»).

«Оба фабрикационных завода Топливной компании Росатома «ТВЭЛ» успешно освоили производство топлива для реакторов ВВЭР-1200. Это дает нам не только гибкость в формировании производственной программы, но и повышает надежность топливообеспечения этих энергоблоков. На сегодняшний день эксплуатируются уже пять блоков ВВЭР-1200 и их количество будет расти по мере реализации зарубежных проектов Росатома», - отметил старший вице-президент по производству АО «ТВЭЛ» Михаил Зарубин.

Проектная стратегия использования топлива в реакторах ВВЭР-1200 Белорусской̆ АЭС предусматривает четырехгодичный̆ топливный̆ цикл с одной̆ перегрузкой̆ раз в 12 месяцев во время планово-предупредительного ремонта. Стартовая загрузка и первая перегрузка топлива на каждом энергоблоке входят в генеральный контракт на строительство электростанции (поставщик – АО ИК «АСЭ» - инжиниринговый дивизион Росатома). Поставки свежего топлива по прямому контракту между АО «ТВЭЛ» и Белорусской АЭС начнутся с 2022 года. Весной 2021 года на Белорусской АЭС успешно завершился входной контроль стартовой загрузки топлива производства ПАО «НЗХК» для второго энергоблока.
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