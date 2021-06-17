В январе-мае 2021 г. объем промышленного производства Брестской области в текущих ценах составил 6557 млн рублей, или в сопоставимых ценах 111,5% к уровню января-мая 2020 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе объем производства в горнодобывающей промышленности составил 81,3%, в обрабатывающей промышленности – 115,1%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом – 99% и в водоснабжении, сборе обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – 102,3%.