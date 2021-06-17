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ЭКОНОМИКА РБ


ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИЙ ЦЕХ В ВИТЕБСКЕ С ПЯТОЙ ПОПЫТКИ ПРОДАЛИ НА АУКЦИОНЕ


12:38 18.06.2021

Деревообрабатывающий цех в Витебске продан на аукционе. Об этом сообщает Telegram-канал Витебского облисполкома.

Согласно информации, здание деревообрабатывающего цеха 1969 года постройки площадью 2022 м кв. (ул.3-я Чепинская,41) выставлялось на аукцион уже в 5-й раз, на этот раз за базовую величину. На эту цену нашлось два покупателя. В ходе торгов цена увеличилась в 420 раз, и на 44 шаге аукциона объект был продан за 12 222 рублей витебскому частному предприятию. В будущем здесь планируется открыть производство мебели.

Также на аукцион за базовую величину выставлялось здание детского сада 1964 года постройки площадью 144 м кв. (аг.Бельковщина Верхнедвинского района). На здание детского сада нашелся только один покупатель – частное сельхозпредприятие из этого населенного пункта, которому и был продан. Здесь планируется открыть общежитие.

По-прежнему наибольшем спросом пользуются объекты, выставляемые на аукцион за базовую величину – таких в этом году было уже 30.
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