ЭКОНОМИКА РБ

ВРП БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ-МАЙ 2021 ГОДА ВЫРОС НА 4%

11:52 18.06.2021 Согласно первой оценке, объем валового регионального продукта (ВРП) Брестской области за январь-май 2021 г. в текущих ценах составил 6507,7 млн рублей. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, это в сопоставимых ценах на 4% больше к уровню января-мая 2020 г.