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ЭКОНОМИКА РБ


ВРП БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ-МАЙ 2021 ГОДА ВЫРОС НА 4%


11:52 18.06.2021

Согласно первой оценке, объем валового регионального продукта (ВРП) Брестской области за январь-май 2021 г. в текущих ценах составил 6507,7 млн рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, это в сопоставимых ценах на 4% больше к уровню января-мая 2020 г.
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