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ЭКОНОМИКА РБ
МАЗ НАРАЩИВАЕТ ПРОДАЖИ НА РОССИЙСКОМ И УКРАИНСКОМ РЫНКЕ ГРУЗОВИКОВ
10:54 18.06.2021
Майские продажи грузовых автомобилей МАЗ на основных экспортных рынках порадовали значительным приростом: в России – на 96%, в Украине – на 76,3%. Об этом сообщается на сайте автозавода.
В минувшем месяце, по данным агентства "Автостат", регистрации новых грузовиков МАЗ по сравнению с маем 2020 года увеличились в России с 208 до 408 единиц. При этом продажи всех грузовых автомобилей полной массой свыше 3,5 тонны увеличились на 70,2%.
По итогам мая белорусский бренд занял четвертое место, уступив только КАМАЗу (продано 2505 автомобилей), Scania (795) и ГАЗу (751).
С начала 2021 года МАЗ реализовал в России уже 2299 грузовиков, что также почти вдвое (+95%) превысило результат за аналогичный период прошлого года – 1179 автомобилей. Весь рынок за первые пять месяце нынешнего года вырос лишь на 38,2%, с 26.465 до 36.566 единиц.
На рынке Украины продажи грузовиков МАЗ в минувшем месяце выросли с 59 до 104 единиц, или на 76,3%. Такие данные приводит Ассоциация украинских автомобилестроителей "Укравтопром".
За январь-май общие продажи МАЗов в Украине выросли с 227 до 423 единиц, или на 86%. Минский автозавод по-прежнему остается лидером на украинском рынке коммерческих автомобилей полной массой свыше 3,5 тонны.
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