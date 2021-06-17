ЭКОНОМИКА РБ

ЗАПРЕТЫ И ОГРАНИЧЕНИЯ НА ПОСЕЩЕНИЯ ЛЕСОВ ВВЕДЕНЫ В 11 РЕГИОНАХ БЕЛАРУСИ

10:35 18.06.2021 В связи со сложной пожароопасной ситуацией запреты и ограничения на посещения лесов введены в 11 регионах Беларуси. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минлесхозе, запрещено посещать леса в Горецком, Дрибинском, Кличевском районах. Ограничения также введены в Буда-Кошелевском, Речицком, Ельском, Житковичском, Октябрьском, Волковысском, Лидском, Вороновском районах.