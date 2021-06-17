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ЭКОНОМИКА РБ
ЗАПРЕТЫ И ОГРАНИЧЕНИЯ НА ПОСЕЩЕНИЯ ЛЕСОВ ВВЕДЕНЫ В 11 РЕГИОНАХ БЕЛАРУСИ
10:35 18.06.2021
В связи со сложной пожароопасной ситуацией запреты и ограничения на посещения лесов введены в 11 регионах Беларуси.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минлесхозе, запрещено посещать леса в Горецком, Дрибинском, Кличевском районах.
Ограничения также введены в Буда-Кошелевском, Речицком, Ельском, Житковичском, Октябрьском, Волковысском, Лидском, Вороновском районах.
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