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ЭКОНОМИКА РБ
В БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОИЗВОДСТВО СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИИ В ЯНВАРЕ-МАЕ ВЫРОСЛО НА 2,4%
10:16 18.06.2021
В январе-мае 2021 г. в хозяйствах всех категорий Брестской области (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) производство продукции сельского хозяйства в текущих ценах составило 1269,9 млн рублей, или в сопоставимых ценах 102,4% к уровню января-мая 2020 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сельскохозяйственных организациях произведено продукции на 1234,9 млн рублей, или в сопоставимых ценах 103% к уровню соответствующего периода предыдущего года.
В хозяйствах всех категорий произведено скота и птицы (в живом весе) 139,5 тыс. тонн, молока – 807,8 тыс. тонн, яиц получено 226,6 мл. штук.
На долю сельскохозяйственных организаций приходится 95,4% объема производства скота и птицы (в живом весе), 98,1% молока и 86,2% производства яиц.
На 1 июня 2021 г. в сельскохозяйственных организациях насчитывалось 869,1 тыс. голов крупного рогатого скота, в том числе коров – 291,3 тыс. голов. Численность свиней составила 342,7 тыс. голов.
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