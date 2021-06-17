На заседании пятой сессии Палаты представителей Национального собрания 17 июня утвержден отчет об исполнении бюджета государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Беларуси за 2020 год.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве труда и соцзащиты, бюджет утвержден Законом «О бюджете государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь на 2020 год» по доходам в объеме 17 201,8 млн рублей, по расходам - 16 964,7 млн рублей с превышением доходов над расходами за счет средств профессионального пенсионного страхования в сумме 237,1 млн рублей.

В процессе исполнения бюджета фонда его показатели были уточнены указом № 508 от 31 декабря 2020 г. В результате уточнений доходы бюджета фонда на 2020 год утверждены в сумме 17 606,4 млн рублей, расходы - 17 392,5 млн рублей с превышением доходов над расходами в сумме 213,9 млн рублей по средствам профессионального пенсионного страхования.

Основным источником доходов бюджета фонда являются взносы на государственное социальное страхование. За 2020 год в бюджет фонда поступило обязательных страховых взносов 15 955,3 млн рублей. Поступление взносов на профессиональное пенсионное страхование составило 135,7 млн рублей. Неналоговые доходы бюджета фонда составили 239,4 млн рублей.

Наибольший удельный вес в расходах бюджета фонда составляют расходы на выплату пенсий (76,8%) и пособий (21,9%). В 2020 году перерасчет трудовых пенсий производился два раза - в июле и декабре. Кроме того, в связи с увеличением бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения четырежды (в феврале, мае, августе и ноябре) повышались минимальные трудовые пенсии, социальные пенсии, надбавки и повышения к ним, доплаты пенсионерам в возрасте старше 75 лет.

Финансирование всех необходимых расходов за счет средств государственного социального страхования в 2020 году обеспечено своевременно и в полном объеме.

Также на данном заседании депутатами во втором чтении принят законопроект о взносах в бюджет Фонда соцзащиты населения. Документ предусматривает комплексное регулирование вопросов уплаты взносов в бюджет государственного внебюджетного Фонда социальной защиты населения и систематизацию законодательства в этой области.