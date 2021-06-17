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ЭКОНОМИКА РБ


ЦЕНЫ НА ПРОМТОВАРЫ В БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА МАЙ УВЕЛИЧИЛИСЬ НА 2,1%, С НАЧАЛА ГОДА – НА 6,9%


09:07 18.06.2021

Индекс цен производителей промышленной продукции по Брестской области в мае 2021 г. по сравнению с апрелем 2021 г. составил 102,1%, по сравнению с декабрем 2020 г. – 106,9%

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе индекс цен на инвестиционные товары составил 103,9% и 111,4% соответственно, промежуточные товары – 112,2% и 119,5%, потребительские товары – 100,9% и 103,1% соответственно.

Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции по Брестской области в мае 2021 г. по сравнению с апрелем 2021 г. составил 99,7%, по сравнению с декабрем 2020 г. – 107,4%, в том числе в растениеводстве – 96,5% и 112,5% соответственно, животноводстве – 100,4% и 106,3%.
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