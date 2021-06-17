|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|17.06.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
РОЗНИЧНЫЙ ТОВАРООБОРОТ В МИНСКЕ ЗА ЯНВАРЬ-МАЙ СОКРАТИЛСЯ НА 2%
18:32 17.06.2021
В Минске розничный товарооборот в январе-мае 2021 г. составил 7017,1 млн рублей, или 98% в сопоставимых ценах к уровню января-мая 2020 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении столицы, розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 95% розничного товарооборота города, в январе-мае 2021 г. составил 6663,1 млн рублей, или 99% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.
В январе-– мае 2021 г. оптовый товарооборот составил 33 965,4 млн рублей, или в сопоставимых ценах 112,4% к уровню января-мая 2020 г.
Товарооборот общественного питания в январе-мае 2021 г. составил 584 млн рублей, или 117,1% в сопоставимых ценах к уровню января-мая 2020 года.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 17.06.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 17.06.2021
Курсы в банках
на 17.06.2021
Конвертация в банках
на 17.06.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте