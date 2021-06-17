В Минске розничный товарооборот в январе-мае 2021 г. составил 7017,1 млн рублей, или 98% в сопоставимых ценах к уровню января-мая 2020 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении столицы, розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 95% розничного товарооборота города, в январе-мае 2021 г. составил 6663,1 млн рублей, или 99% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.

В январе-– мае 2021 г. оптовый товарооборот составил 33 965,4 млн рублей, или в сопоставимых ценах 112,4% к уровню января-мая 2020 г.

Товарооборот общественного питания в январе-мае 2021 г. составил 584 млн рублей, или 117,1% в сопоставимых ценах к уровню января-мая 2020 года.