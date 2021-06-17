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ЭКОНОМИКА РБ


ХОЛДИНГ «БЕЛРЕСУРСЫ» ЗА 5 МЕСЯЦЕВ УВЕЛИЧИЛ СБОР ВМР НА 2%


18:12 17.06.2021

За январь-май 2021 года организации холдинга «Белресурсы» увеличили объем сбора (заготовки) вторичных материальных ресурсов (ВМР) к аналогичному периоду прошлого года на 2%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в холдинге, это позволило выполнить доведенные исполкомами задания на 111,2%.

За 5 месяцев текущего года по сравнению с 5 месяцами 2020 года значительно выросли объемы сбора (заготовки) отходов бумаги и картона, темп роста составил 117,5%, резиносодержащих отходов (115,5%).

В целом по холдингу сократили допущенное за 4 месяца падение физического объема сбора (заготовки) полимерных отходов против соответствующего периода прошлого года на 5,6% и темп роста составил 72,6% (за январь-апрель – 67,0%).

Проделанная работа позволила выполнить в целом по холдингу доведенные исполкомами задания на 5 месяцев 2021 года по сбору (заготовке) отходов стекла на 109,4%, полимерных отходов – на 247%, резиносодержащих отходов – на 117,2%, макулатуры – на 92,3%.

В счет республиканских государственных нужд обществами холдинга «Белресурсы» поставлено 5,4 тыс. тонн отходов стекла и 6,7 тыс. тонн отходов бумаги и картона, что позволило выполнить доведенные исполкомами задания на 107,7% и 92,3%.

По итогам работы 5 месяцев 2021 года в целом по холдингу выполнены доведенные задания по поставке в счет Госзаказа лома и отходов черных металлов на 120%, цветных – на 133,4%. При этом увеличены по сравнению с соответствующим периодом 2020 года и объемы их поставок на 5,6%.
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