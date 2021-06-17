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ЭКОНОМИКА РБ
ГРОДНЕНСКИЕ ТАМОЖЕННИКИ ПРЕСЕКЛИ НЕЗАКОННУЮ ПОПЫТКУ ПРОВЕЗТИ БОЛЕЕ 20 ТОНН БРЮШЕК ЛОСОСЯ ИЗ ЛИТВЫ
17:38 17.06.2021
Попытку незаконного ввоза на территорию Евразийского экономического союза подлежащего ветеринарному контролю товара пресекли гродненские таможенники в пункте пропуска «Бенякони».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Гродненской региональной таможне, товар следовал через белорусско-литовскую границу под видом продукта, непригодного в пищу.
Представленные водителем литовской фирмы-перевозчика к таможенному контролю сведения вызвали сомнения. Согласно документам, среди которых был в том числе ветеринарный сертификат Фарерских островов, в транспортном средстве перемещались непригодные в пищу отходы. Вместе с тем установлено, что сертификат ветеринарной службой островов не выдавался. Также согласно заключению Гродненской областной ветеринарной лаборатории, перемещаемый рыбный продукт не что иное, как свежезамороженные брюшки лосося стоимостью более 100 тыс. рублей.
В настоящее время начат административный процесс в соответствии с ч.3 ст.15.5 КоАП, санкция которой предусматривает наложение штрафа в размере до 30% от стоимости незаконно перемещаемого товара. Таможней ведутся дальнейшие проверочные мероприятия по установлению всех обстоятельств и лиц, причастных к делу.
21 тонна брюшек лосося возвращена на сопредельную территорию.
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