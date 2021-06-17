|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|17.06.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
В БЕЛАРУСИ ЗА ПЯТИЛЕТКУ ПЛАНИРУЕТСЯ ПОСТРОИТЬ БОЛЕЕ 2 МЛН КВ. М ЭЛЕКТРОДОМОВ
17:07 17.06.2021
В Беларуси за пятилетку планируется построить более 2 млн кв. м электродомов. Об этом сообщил министр энергетики Михаил Михадюк 16 июня 2021 года, выступая на республиканском семинаре по комплексной застройке районов индивидуального жилищного строительства, а также строительству жилых домов с использованием электрической энергии на отопление, горячее водоснабжение и приготовление пищи.
«За пятилетку планируется ввести чуть более 2 млн кв. м нового жилья, которое будет работать, как мы говорим, на электротяге. Чтобы обеспечить это задание, с каждым облисполкомом проработаны соответствующие программы», - рассказал Михаил Михадюк, которого цитирует сайт Минэнерго.
Он проинформировал о проводимой работе по переводу индивидуального жилфонда на электричество для отопления, подогрева воды и приготовления пищи.
«Сегодня из 53 тыс. подобных заявок удовлетворили около 80%, прежде всего там, где есть техническая возможность и где реконструированы сети. Сейчас в стране в год реконструируется примерно 1,7 тыс. км электросетей. Со следующего года планируем увеличить объем до 2,7 тыс. км, чтобы наиболее полно удовлетворять эти заявки», - подчеркнул замминистра.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 17.06.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 17.06.2021
Курсы в банках
на 17.06.2021
Конвертация в банках
на 17.06.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте