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ЭКОНОМИКА РБ


В БЕЛАРУСИ ЗА ПЯТИЛЕТКУ ПЛАНИРУЕТСЯ ПОСТРОИТЬ БОЛЕЕ 2 МЛН КВ. М ЭЛЕКТРОДОМОВ


17:07 17.06.2021

В Беларуси за пятилетку планируется построить более 2 млн кв. м электродомов. Об этом сообщил министр энергетики Михаил Михадюк 16 июня 2021 года, выступая на республиканском семинаре по комплексной застройке районов индивидуального жилищного строительства, а также строительству жилых домов с использованием электрической энергии на отопление, горячее водоснабжение и приготовление пищи.

«За пятилетку планируется ввести чуть более 2 млн кв. м нового жилья, которое будет работать, как мы говорим, на электротяге. Чтобы обеспечить это задание, с каждым облисполкомом проработаны соответствующие программы», - рассказал Михаил Михадюк, которого цитирует сайт Минэнерго.

Он проинформировал о проводимой работе по переводу индивидуального жилфонда на электричество для отопления, подогрева воды и приготовления пищи.

«Сегодня из 53 тыс. подобных заявок удовлетворили около 80%, прежде всего там, где есть техническая возможность и где реконструированы сети. Сейчас в стране в год реконструируется примерно 1,7 тыс. км электросетей. Со следующего года планируем увеличить объем до 2,7 тыс. км, чтобы наиболее полно удовлетворять эти заявки», - подчеркнул замминистра.
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