На 1 июня 2021 года поступления в бюджет Витебской области от плательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения, составили 46,1 млн рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по региону, темп роста в действующих ценах по сравнению с соответствующим периодом прошлого года составил 107,4%.

В Витебской области упрощенную систему налогообложения в январе-мае 2021 года применили 21382 плательщика, что на 1375 плательщиков больше чем за аналогичный период прошлого года, из них количество организаций - 6637 и индивидуальных предпринимателей - 14745.

Доля организаций, применяющих упрощенный порядок налогообложения, в общем количестве организаций составляет 38,4%. Удельный вес индивидуальных предпринимателей, в общем количестве – 61,8%.