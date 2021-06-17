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ЭКОНОМИКА РБ
ПРИМЕНЯЮЩИЕ УСН ПЛАТЕЛЬЩИКИ ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ-МАЙ УВЕЛИЧИЛИ ПЛАТЕЖИ В БЮДЖЕТ НА 7,4%
16:55 17.06.2021
На 1 июня 2021 года поступления в бюджет Витебской области от плательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения, составили 46,1 млн рублей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по региону, темп роста в действующих ценах по сравнению с соответствующим периодом прошлого года составил 107,4%.
В Витебской области упрощенную систему налогообложения в январе-мае 2021 года применили 21382 плательщика, что на 1375 плательщиков больше чем за аналогичный период прошлого года, из них количество организаций - 6637 и индивидуальных предпринимателей - 14745.
Доля организаций, применяющих упрощенный порядок налогообложения, в общем количестве организаций составляет 38,4%. Удельный вес индивидуальных предпринимателей, в общем количестве – 61,8%.
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