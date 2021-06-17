ОАО «КБ Радар» завершило разработку и изготовление мобильной системы защиты объектов от беспилотных летательных аппаратов «Гроза-Z1».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомвоенпроме, система автоматически контролирует частоты, на которых работают наиболее распространенные БПЛА. При появлении БПЛА система распознает их сигналы и автоматически подавляет каналы управления, передачи данных, а также навигацию. В результате воздействия БПЛА либо падают, либо осуществляют вынужденную посадку, либо улетают «домой».

Кроме того, важным достоинством системы является возможность постановки дезинформирующих помех навигации для создания бесполетной зоны для БПЛА.

Дальность обнаружения дронов составляет до 2 км. Дальность подавления каналов управления и передачи данных – не менее 500 м, дальность подавления навигации – не менее 2 км, дальность постановки дезинформирующих помех навигации – до 10 км.

Система может быть установлена на любое автомобильное шасси, что позволяет повысить ее мобильность и обеспечить быструю доставку к месту применения. Работа по противодействию БПЛА может вестись как на стоянке, так и во время движения, что позволяет защищать не только стационарные объекты, но и обеспечивать безопасность транспортных колонн.

Система «Гроза-Z1» будет представлена в ходе выставки MILEX-2021, которая пройдет в Минске с 23 по 26 июня 2021 года.