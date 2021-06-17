|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|17.06.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ТРАНСПОРТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ МИНСКА В ЯНВАРЕ-МАЕ ВЫРОСЛИ НА 8,9%
16:06 17.06.2021
В январе-мае 2021 г. организациями и индивидуальными предпринимателями Минска перевезено 29,2 млн тонн грузов, или 108,9% к январю-маю 2020 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении столицы, грузооборот составил 13,4 млрд тонно-километров, или 119,3% к соответствующему периоду 2020 года.
Услугами пассажирского транспорта в январе-мае 2021 г. воспользовались 260,1 млн человек, или 93,2% к соответствующему периоду 2020 года.
Пассажирооборот составил 3 171,8 млн пассажиро-километров, или 95,8% к уровню января-мая 2020 г.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 17.06.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 17.06.2021
Курсы в банках
на 17.06.2021
Конвертация в банках
на 17.06.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте