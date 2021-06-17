В январе-мае 2021 г. организациями и индивидуальными предпринимателями Минска перевезено 29,2 млн тонн грузов, или 108,9% к январю-маю 2020 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении столицы, грузооборот составил 13,4 млрд тонно-километров, или 119,3% к соответствующему периоду 2020 года.

Услугами пассажирского транспорта в январе-мае 2021 г. воспользовались 260,1 млн человек, или 93,2% к соответствующему периоду 2020 года.

Пассажирооборот составил 3 171,8 млн пассажиро-километров, или 95,8% к уровню января-мая 2020 г.