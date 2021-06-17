Более 30 тыс. куб. м пиломатериалов хвойных пород с поставкой в контейнерах на условиях CFR (стоимость и фрахт) на общую сумму 8,8 млн USD реализованы на рынок Китайской Народной Республики по итогам специальных экспортных биржевых торгов.

Торги прошли 16 июня 2021 г. на площадке Белорусской универсальной товарной биржи (БУТБ), став крупнейшими за все время их проведения, сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БУТБ.

Специальные торговые сессии по реализации пиломатериалов в Китай проводятся на БУТБ с декабря 2020 г. при поддержке Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь с целью диверсификации экспортных поставок белорусской пилопродукции с традиционного направления – стран Европейского союза – в иные перспективные регионы. Главная особенность специальных торгов заключается в том, что лоты пиломатериалов выставляются на нескольких базисах поставки, что позволяет покупателю выбирать наиболее удобный пункт приемки товара. Как правило, это крупные морские порты и железнодорожные станции.

«Специальные торговые сессии стали эффективным инструментом по привлечению китайских компаний на биржевую площадку. Сейчас у нас аккредитованы 45 резидентов КНР. Причем многие из них – крупные импортеры, которые благодаря биржевым торгам всегда могут скомплектовать партию пиломатериалов нужного объема. В свою очередь для белорусских экспортеров – как государственных, так и частных – это возможность напрямую работать с высокомаржинальным китайским рынком. За 5 месяцев этого года на «китайских спецсессиях» реализована пилопродукция на сумму 8,4 млн USD, а с учетом последней сессии – 17,2 млн USD. Для сравнения за весь прошлый год общий экспорт пиломатериалов в Китай по результатам специальных и обычных торговых сессий составил 12,8 млн USD», – отметили в пресс-службе БУТБ.