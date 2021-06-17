Деятельность 6 аптек частной аптечной сети в Бобруйске приостановлена в июне 2021 года (до устранения нарушений) по результатам мониторинга Комитета государственного контроля.

Комитет госконтроля во взаимодействии с государственными и общественными организациями с марта текущего года на системной основе проводит мониторинги изменения цен на лекарственные препараты. В целом контрольными мероприятиями охвачено более 1000 аптек всех форм собственности.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в КГК, в некоторых аптеках выявлены факты необоснованного завышения цен, а также нарушение лицензионных требований по обеспечению наличия в аптеках обязательного перечня лекарственных средств.

Следует отметить, что в ходе проверок особое внимание уделяется контролю за выполнением требований постановления Совета министров от 23 февраля 2021 года № 100 «О временных мерах по стабилизации цен на социально значимые товары первой необходимости».

Аптечным сетям, в которых выявлены нарушения и недостатки, направлены рекомендации по их устранению.