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ЭКОНОМИКА РБ
ГОСКОНТРОЛЬ ПРИОСТАНОВИЛ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 6 АПТЕК В БОБРУЙСКЕ
15:35 17.06.2021
Деятельность 6 аптек частной аптечной сети в Бобруйске приостановлена в июне 2021 года (до устранения нарушений) по результатам мониторинга Комитета государственного контроля.
Комитет госконтроля во взаимодействии с государственными и общественными организациями с марта текущего года на системной основе проводит мониторинги изменения цен на лекарственные препараты. В целом контрольными мероприятиями охвачено более 1000 аптек всех форм собственности.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в КГК, в некоторых аптеках выявлены факты необоснованного завышения цен, а также нарушение лицензионных требований по обеспечению наличия в аптеках обязательного перечня лекарственных средств.
Следует отметить, что в ходе проверок особое внимание уделяется контролю за выполнением требований постановления Совета министров от 23 февраля 2021 года № 100 «О временных мерах по стабилизации цен на социально значимые товары первой необходимости».
Аптечным сетям, в которых выявлены нарушения и недостатки, направлены рекомендации по их устранению.
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