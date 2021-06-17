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ЭКОНОМИКА РБ
ЗА ПОСЛЕДНИЕ 12 ЛЕТ НА РАЗВИТИЕ ТОРФЯНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ БЕЛАРУСИ НАПРАВЛЕНО БОЛЕЕ 320 МЛН РУБЛЕЙ
14:56 17.06.2021
В период с 2008 по 2020 годы на модернизацию организаций торфяной отрасли направлено более 320 млн рублей. Об этом рассказал министр энергетики Беларуси Виктор Каранкевич во время встречи с трудовым коллективом ОАО «Торфопредприятие Днепровское», которая прошла 16 июня.
«Благодаря проведенной модернизации значительно обновились производственные фонды торфяных заводов, более комфортными стали условия труда», - отметил министр.
Он добавил, что ежегодно в стране добывается около 2 млн т торфа, производится 1,2 млн т. торфяной продукции, порядка 80 % которой реализуется внутри страны.
Помимо традиционных направлений использования торфа реализуются проекты по переводу котельных ЖКХ на фрезерный торф. За последние пять лет выполнено пять таких проектов, в проработке еще 12. Растут объемы потребления торфяного топлива в цементной отрасли.
Принята новая программа комплексной модернизации торфобрикетных производств на 2021-2025 годы, основной акцент в которой сделан на развитие сырьевых баз. «Для каждой организации отрасли определены производственные и экономические показатели, особое внимание будет уделяться расширению ассортимента выпускаемой продукции, поиску новых рынков сбыта», - рассказал министр.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минэнерго, во время рабочей поездки на ОАО «Торфопредприятие Днепровское» Виктор Каранкевич посетил цеха, мехмастерские, вагонное депо и котельную, ознакомился с результатами производственно-хозяйственной деятельности завода, ходом модернизации, а также планами по обновлению парка техники.
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