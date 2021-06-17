ЭКОНОМИКА РБ

ВРП МИНСКА ЗА ЯНВАРЬ-МАЙ 2021 ГОДА ПОДРОС НА 2,3%

14:49 17.06.2021 Согласно первой оценке, объем валового регионального продукта (ВРП) Минска за январь-май 2021 г. в текущих ценах составил 21,6 млрд рублей. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении столицы, в сопоставимых ценах ВРП Минска вырос на 2,3% к уровню января-мая 2020 г.