ЭКОНОМИКА РБ

КРУПНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ СТОЛИЦЫ ЗА ЯНВАРЬ-МАЙ ВНЕСЛИ В БЮДЖЕТ 2,2 МЛРД РУБЛЕЙ

14:12 17.06.2021 В Минске осуществляют деятельность 141,6 тыс. субъектов хозяйствования. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС столицы, в составе хозяйствующих субъектов 58,6 тыс. организаций и 83,0 тыс. индивидуальных предпринимателей. Налогоплательщиками также являются 263,2 тыс. граждан. В рейтинге плательщиков столицы, обеспечивших наибольшие суммы поступлений, – открытое акционерное общество «Газпром трансгаз Беларусь», общество с ограниченной ответственностью «ТАБАК–ИНВЕСТ», Открытое акционерное общество «Сберегательный банк «Беларусбанк», совместное общество с ограниченной ответственностью «МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ», Минское республиканское унитарное предприятие электроэнергетики «МИНСКЭНЕРГО», иностранное предприятие «СЛАВНЕФТЕХИМ» закрытое акционерное общество, унитарное предприятие по оказанию услуг «А1», закрытое акционерное общество «Новая нефтяная компания», открытое акционерное общество «МИНСК КРИСТАЛЛ» - управляющая компания холдинга «МИНСК КРИСТАЛЛ ГРУПП», закрытое акционерное общество «МИНСКИЙ ЗАВОД ВИНОГРАДНЫХ ВИН». Данными организациями уплачено в бюджет 2,2 млрд рублей, что составляет треть доходов консолидированного бюджета города.