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ЭКОНОМИКА РБ


БАНЮ, ФАП И ЗДАНИЕ ДЕТСКОЙ БИБЛИОТЕКИ ПРОДАЛИ С ТОРГОВ В БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ


13:33 17.06.2021

Баню, ФАП и здание детской библиотеки продали на электронных торгах в Брестской области.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомитете по имуществу, всего на аукцион «Брестоблимущество» выставило 11 объектов неиспользуемой государственной собственности. Три из них обрели новых собственников. В том числе на два объекта недвижимости претендовали несколько покупателей.

Так, стоимость бани в деревне Сухое Ивановского района в результате торгов между двумя участниками выросла вдвое. Лот выставлялся с понижением цены на 80% за Br1,8 тыс. Объект приобрел житель райцентра за Br3,7 тыс.

Здание ФАПа в агрогородке Новоселки Ляховичского района выставлялось повторно с понижением цены на 50%. На него претендовали три человека. В ходе торгов цена на сооружение выросла с Br6,1 тыс. до Br9,5 тыс. Новым собственником недвижимости стал местный житель.

Результативным оказался аукцион и для здания детской библиотеки в городском поселке Городище Барановичского района. Объект предлагался к продаже с понижением цены на 80%. Его приобрел единственный участник торгов за Br4,4 тыс.

Все объекты недвижимости предполагают широкий спектр использования. Новые собственники могут разместить там производство, объект торговли, использовать под административные здания или жилые помещения для оказания бытовых услуг или ведения подсобного хозяйства.

С начала года на организованных комитетом «Брестоблимущество» торгах продано 48 объектов госимущества на общую сумму свыше Br1 млн. В основном торги проходят на электронной торговой площадке Белорусской универсальной товарной биржи. Ближайшие аукционы запланированы на 18 июня. На продажу выставлено восемь объектов, все за полцены.
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