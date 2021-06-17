По количеству и установленной мощности ветроэнергетических установок (ВЭУ) лидирующие позиции занимает Могилевская область.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Департаменте по энергоэффективности, на 1 июня 2021 г. в стране действует 109 ветроэнергетических установок, из них в Могилевской области расположено 57 мощностью 62,58 МВт. Ветроэнергетические установки преобладают и по количеству среди установок на возобновляемой энергии. Так, в Могилевском регионе, они занимают более 60% от общего числа установок ВИЭ.

Как рассказал заместитель начальника инспекционно-энергетического отдела Могилевского областного управления по надзору за рациональным использованием ТЭР Департамента по энергоэффективности Дмитрий Казаков, самым большим ветропарком области считается ветропарк из 9 ВЭУ, расположенный в Дрибинском районе, деревне Пудовня. Общая установленная мощностью парка - 9 МВт.

А самым высоким ветряком в Беларуси до сих пор считался электрогенератор, построенный в Новогрудском районе возле деревни Большие Лезневичи в 2017 году. Высота его башни - 117 метров, а мощность 3,3 МВт. Самым мощным - ветряк, построенный в Лиозненском районе Витебской области в 2019 году. Высота его башни - 100 метров, а мощность 3,49 МВт.

В начале мая текущего года в Могилевской области введена в эксплуатацию новая ветроэнергетическая установка (ВЭУ) вблизи деревни Асмоловичи в Мстиславском районе, которая стала самой высокой не только в Беларуси, но и на всем пространстве СНГ. Проект реализован благодаря партнерству ОАО «Белинвестбанк» и ЗАО «РЕАГ Могилев».

Место строительства ветроэнергетической установки было выбрано не случайно. В данном районе расположена зона активного движения воздушных масс. В результате более половины всех ветряков страны приходится именно на эту местность. Для возведения крупнейшей ветроэнергетической установки была выбрана холмистая местность с множеством естественных возвышенностей, не пересекающаяся с путями миграции перелетных птиц.

Чуть более полугода потребовалось для реализации проекта в Республике Беларусь. Чтобы понять масштаб объекта, достаточно представить 70-этажный дом. Высота ветроэнергетической установки составляет 142 метра, а мощность – 3,4 МВт. При этом верхняя точка лопасти достигает 210 метров, а размах лопастей – 136 метров.

Уже сегодня выработанная электроэнергия от новой ВЭУ поступает в объединенную энергетическую систему. Ее главными потребителями становятся жилые дома и предприятия близлежащих городов – Кричева, Климовичей и Мстиславля. Энергии, полученной за один час работы ветроэнергетической установки, хватает для того, чтобы целый месяц обеспечивать электроэнергией 10 жилых квартир или на протяжении 4 дней весь Мстиславский район.

Суммарная выработка электрической энергии от 57 ВЭУ за 2020 год составила 84,116 млн кВт, а за первый квартал 2021 года – 19,921 млн кВт, что составляет 2,4% от суммарного потребления электрической энергии Могилевской областью в целом и 3,8% от выработанными собственными энергоисточниками области.