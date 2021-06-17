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ЭКОНОМИКА РБ


НА РЫНКЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОМОВ ДОЛЖНО БЫТЬ БОЛЬШЕ ГОТОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ОТ СТРОЙПРЕДПРИЯТИЙ - ЧИНОВНИК


12:37 17.06.2021

На рынке индивидуальных жилых домов должно быть больше готовых предложений от строительных предприятий. Такое мнение журналистам высказал заместитель премьер-министра Анатолий Сивак.

Как сообщает сайт правительства, тема комплексной застройки районов индивидуального жилищного строительства стала одной из основных на республиканском семинаре, который 16 июня прошел в Гродно.

"Эта тема актуальна. 40% от всего построенного жилья должно быть индивидуальным", - сказал Анатолий Сивак.

Он подчеркнул, что порой, когда люди строят для себя, то процесс затягивается, случаются и ошибки при строительстве.

"Поэтому важно, чтобы на рынке было больше предложений готовых индивидуальных домов от предприятий. Сегодня предприятия, как прозвучало во время семинара, готовы предоставить приемлемые цены. Жилой дом, коробка которого собирается за две недели, предлагается за 450 условных единиц за квадратный метр", - отметил вице-премьер. Важно также, подчеркнул Анатолий Сивак, чтобы предприятия застраивали не только новые районы и кварталы, но и заходили в существующие населенные пункты и точечно застраивали участки с ветхими либо неиспользуемыми домами. По его словам, все эти процессы пока требуют отработки, упрощения существующих механизмов.

Темой семинара также стало строительство энергоэффективных домов и домов с использованием электричества для отопления и горячего водоснабжения. Анатолий Сивак отметил, что Гродненская область - один из лидеров в стране в этом направлении. Ее опыт может быть использован в других регионах.

"В Гродно на ул.Дзержинского построен по-настоящему энергоэффективный многоквартирный дом. Люди платят по Br7 за отопление. Дом экспериментальный, использовано много новшеств, но мы видим, что под такие дома необходимо совершенствовать нормативную базу. Когда квартиры принадлежат каждому человеку отдельно, а сама сложная инженерия носит общий характер, то не всегда есть уверенность в качественной многолетней эксплуатации всего этого", - обратил внимание Анатолий Сивак. Он отметил, что одним из вариантов может быть строительство арендных энергоэффективных домов. В этом случае собственник будет заинтересован в минимальных расходах на коммунальные услуги и, соответственно, будет сохранять техническое оснащение в исправном состоянии.

Участие в семинаре принимали руководители профильных министерств и ведомств, представители облисполкомов, руководители строительных предприятий страны. Во время семинара они ознакомились с комплексной застройкой квартала блокированных жилых электродомов в городе-спутнике Скиделе и агрогородке Луцковляны, изучили архитектурную концепцию и застройку новых жилых кварталов в Гродно, а также энергоэффективные технологии, использовавшиеся при возведении 120-квартирного жилого дома по ул.Дзержинского в областном центре. Завершился республиканский семинар пленарным заседанием в ОАО "Гродножилстрой".
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