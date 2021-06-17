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ЭКОНОМИКА РБ
В БЕЛАРУСИ РОЗНИЧНЫЙ ТОВАРООБОРОТ ЗА ПЯТЬ МЕСЯЦЕВ СОКРАТИЛСЯ НА 0,1%, ОПТОВЫЙ – ВЫРОС НА 10,3%
12:10 17.06.2021
В Беларуси розничный товарооборот в январе-мае 2021 г. составил 22,8 млрд рублей, или 99,3% в сопоставимых ценах к уровню января-мая 2020 г.
Как сообщает Национальный статкомитет, однодневный розничный товарооборот в расчете на душу населения с начала года составил 16,1 рубля против 14,7 рубля за аналогичный период предыдущего года.
Розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 92% розничного товарооборота республики, в январе-мае 2021 г. составил 21 млрд рублей, или 100,1% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.
В январе-мае 2021 г. оптовый товарооборот составил 50,6 млрд рублей, или в сопоставимых ценах 110,3% к уровню января-мая 2020 г.
Товарооборот общественного питания в январе-мае 2021 г. составил 1,2 млрд рублей, или 115,7% в сопоставимых ценах к уровню января-мая 2020 г.
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