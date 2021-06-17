В Беларуси розничный товарооборот в январе-мае 2021 г. составил 22,8 млрд рублей, или 99,3% в сопоставимых ценах к уровню января-мая 2020 г.

Как сообщает Национальный статкомитет, однодневный розничный товарооборот в расчете на душу населения с начала года составил 16,1 рубля против 14,7 рубля за аналогичный период предыдущего года.

Розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 92% розничного товарооборота республики, в январе-мае 2021 г. составил 21 млрд рублей, или 100,1% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.

В январе-мае 2021 г. оптовый товарооборот составил 50,6 млрд рублей, или в сопоставимых ценах 110,3% к уровню января-мая 2020 г.

Товарооборот общественного питания в январе-мае 2021 г. составил 1,2 млрд рублей, или 115,7% в сопоставимых ценах к уровню января-мая 2020 г.