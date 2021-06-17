ОАО "Ивацевичдрев" планирует нарастить производство древесно-стружечных плит и мебели. Такая информация озвучена 16 июня во время рабочей поездки премьер-министра Романа Головченко в Ивацевичский район.

Предприятие специализируется на выпуске древесно-стружечных плит. Ожидается, что за 2021 год объем их производства превысит на 45% изначальную проектную мощность завода. Большинство поставок идет на белорусский рынок: ДСП пользуется повышенным спросом в мебельной отрасли. Также плиты экспортируют в страны ближнего и дальнего зарубежья.

"Второй наш продукт - мебель, для производства которой используем собственные древесно-стружечные плиты. В этом году планируем увеличить объемы производства в три раза по сравнению с 2020-м. Мы на этом не останавливаемся. У нас есть достаточно площадей, которые в дальнейшем могут быть задействованы для производства мебели", - рассказал генеральный директор "Ивацевичдрева" Александр Ильницкий.

Как сообщает сайт правительства, Роман Головченко ознакомился с производством ДСП и мебели. Он отметил эффективность работы завода.

"Спрос очень большой на продукцию. Рынок растет, объемов уже сейчас не хватает, несмотря на то, что это достаточно мощное производство. Надо его увеличивать, - отметил премьер-министр. - Даже с увеличенными объемами мы будем способны потребить всю продукцию внутри страны. Это сейчас узкое место. Сегодня решали, как можно наиболее быстро реализовать инвестиционный проект и запустить новое производство на площадях "Ивацевичдрева".

Еще одной темой разговора стала тема создания холдинга, во главе которого будет "Ивацевичдрев". Стратегия его развития должна быть представлена к 1 ноября.

"Предлагается сосредоточиться на том, чтобы управляющая компания главным образом занималась внедрением современных методов и технологий управленческого учета. Акцентировать внимание на том, чтобы предприятия не теряли деньги, например, на недостатках в учете материалов, в работе с клиентами. В сбыте и продажах оставить большую долю самостоятельности и замкнуть на себя только централизацию тех больших объемов сырья, которое потребляется всеми предприятиями холдинга", - заметил Роман Головченко.

Он добавил, что подходы пока дискуссионные. Выработка стратегии продолжится.

"Ивацевичдрев" - одно из крупнейших деревообрабатывающих предприятий концерна "Беллесбумпром". На предприятии организован полный цикл производства: от лесозаготовок, транспортировки, первичной разделки сырья до выпуска готовых изделий. Производство завода безотходное.