На 1 июня 2021 года 79,1% бюджета Минска обеспечено негосударственным сектором экономики.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС столицы, в том числе вклад организаций негосударственного сектора составляет 75,5%. На организации государственного сектора приходится 20,9% всех поступлений, на индивидуальных предпринимателей – 2,0%, на физических лиц – 1,6%.

В Минске насчитывается 139,0 тыс. субъектов негосударственного сектора экономики и 2,6 тыс. субъектов государственного сектора. Данными плательщиками внесено в бюджет платежей на сумму 5,3 млрд рублей и 1,4 млрд рублей соответственно.