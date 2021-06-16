Администрация свободной экономической зоны «Гродноинвест» в рамках заседания рабочей группы Восточного комитета германской экономики «Логистика и транспортная инфраструктура» представила инвестиционный потенциал логистической отрасли Гродненской области.

Как сообщает сайт СЭЗ, заседание на тему «Перемещение грузов через таможенную границу ЕС – ЕАЭС. Возможности и перспективы быстрого прохождения границы» в формате онлайн-встречи состоялось 15 июня 2021 года.

В мероприятии приняли участие члены президиума Восточного комитета германской экономики, белорусско-германского совета делового сотрудничества, администрация СЭЗ «Гродноинвест», а также европейские логистические операторы и экспедиторы, такие как FELB Австрия, Metrans, порт Мукран, РЖД Германия и др.

Участники дискуссии обсудили вопросы и проблематику глобальных логистических цепочек в направлении Европа-Китай-Европа через порты Германии и России и железнодорожным транспортом. Особое внимание уделено транзитным возможностям Беларуси в рамках проекта Экономического пояса Шелкового пути, потенциалу наращивания объема грузопотока через территорию нашей страны, а также перспективам развития приграничной транспортной инфраструктуры в Польше и Беларуси. Администрация СЭЗ «Гродноинвест» представила презентацию инвестиционных возможностей логистической отрасли Гродненского региона.

Для реализации проектов в сфере логистики в Гродненской области на территории СЭЗ «Гродноинвест» создано несколько инвестиционных площадок общей площадью свыше 1 тысячи гектар на границе с Республикой Польша. Потенциальным инвесторам предлагается реализация комплексного проекта по созданию мультимодального центра логистики, проекты в районе Международного аэропорта «Гродно». На сегодняшний день в СЭЗ уже зарегистрировано 4 резидента в сфере логистикис капиталом из Беларуси, Нидерландов и ОАЭ.