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ЭКОНОМИКА РБ
ТРАНСПОРТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ БЕЛАРУСИ В ЯНВАРЕ-МАЕ СНИЗИЛИ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ НА 2,2%
10:50 17.06.2021
В январе-мае 2021 г. организациями и индивидуальными предпринимателями республики перевезено 150,4 млн тонн грузов, или 97,8% к январю-маю 2020 г.
Как сообщает Национальный статкомитет, грузооборот составил 49,4 млрд тонно-километров, или 102,1% к соответствующему периоду 2020 года.
Услугами пассажирского транспорта в январе-мае 2021 г. воспользовались 654 млн человек, или 92,6% к соответствующему периоду 2020 года.
Пассажирооборот составил 7517 млн пассажиро-километров, или 94,4% к уровню января-мая 2020 г.
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