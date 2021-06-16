В январе-мае 2021 г. организациями и индивидуальными предпринимателями республики перевезено 150,4 млн тонн грузов, или 97,8% к январю-маю 2020 г.

Как сообщает Национальный статкомитет, грузооборот составил 49,4 млрд тонно-километров, или 102,1% к соответствующему периоду 2020 года.

Услугами пассажирского транспорта в январе-мае 2021 г. воспользовались 654 млн человек, или 92,6% к соответствующему периоду 2020 года.

Пассажирооборот составил 7517 млн пассажиро-километров, или 94,4% к уровню января-мая 2020 г.