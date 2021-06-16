Государство продолжит инвестировать в восстановление историко-культурных достопримечательностей. Об этом заявил в среду премьер-министр Роман Головченко, посещая Коссовский дворцово-парковый ансамбль.

"Нужно развивать внутренний туризм. Заморские поездки, конечно, хорошо, но все равно большую часть времени белорусы отдыхают дома. Чтобы было куда ездить, надо вкладывать в инфраструктуру туризма, в том числе в объекты историко-культурного наследия. К сожалению, практически все, что было создано в Беларуси за многие века и поколения, оказалось разрушенным в силу разных исторических событий, главным образом военных. Поэтому государство инвестировало и продолжает вкладывать большие деньги в восстановление тех немногих уцелевших объектов", - сказал Роман Головченко, которого цитирует сайт правительства.

Премьер-министр побывал в экспозиционных залах Коссовского дворца, ознакомился с реставрационными работами. Сейчас для посещения открыто пять залов. Там воссозданы исторические интерьеры. Помимо антикварных вещей и мебели, атмосферу дополняют лепнина, витражи и росписи. Особенно привлекает внимание туристов Белый зал. В Ивацевичском районе, кстати, возродили традицию проведения там балов. Также в одном крыле дворца обустроена гостиница, в другом - работает ресторан.

Сейчас реставрационные работы ведутся на втором этаже. Специалисты трудятся над восстановлением интерьеров гостиной, бального зала в стиле неоготики, смотровой площадки.

"Коссовский замок пользуется большим интересом, видим хорошие потоки туристов, которые приезжают в это уникальное место. Реконструкция Коссовского дворца началась в 2008 году. В его восстановление государство вложило около Br21 млн, финансирование ведется из республиканского и областного бюджетов. Выходим на финишную прямую, готовность объекта - более 80%. Сроки окончания всех работ намечены на декабрь 2022 года", - отметил министр культуры Анатолий Маркевич.

Он также рассказал о реконструкции находящегося поблизости Ружанского дворцово-паркового ансамбля. "Ведутся работы по Восточному корпусу. Однако в большей степени тревожит сохранность этого уникального объекта. Будем обсуждать с коллегами вопрос, чтобы провести консервацию отдельных элементов комплекса, чтобы не допустить разрушения. Потом по мере возможностей, думаю, будем возвращаться и поэтапно проводить работы", - пояснил министр.