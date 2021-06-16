В Беларуси объем промышленного производства в текущих ценах в январе-мае 2021 г. составил 58,5 млрд рублей, или в сопоставимых ценах 111,1% к уровню января-мая 2020 г.

Как сообщает Национальный статкомитет, в том числе объем производства в горнодобывающей промышленности составил 99,8%, в обрабатывающей промышленности – 111,5%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом – 112,8% и в водоснабжении; сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – 102,2%.