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ЭКОНОМИКА РБ
ПРОИЗВОДСТВО ПРОМПРОДУКЦИИ В БЕЛАРУСИ ЗА ПЯТЬ МЕСЯЦЕВ ВЫРОСЛО НА 11,1%
09:17 17.06.2021
В Беларуси объем промышленного производства в текущих ценах в январе-мае 2021 г. составил 58,5 млрд рублей, или в сопоставимых ценах 111,1% к уровню января-мая 2020 г.
Как сообщает Национальный статкомитет, в том числе объем производства в горнодобывающей промышленности составил 99,8%, в обрабатывающей промышленности – 111,5%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом – 112,8% и в водоснабжении; сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – 102,2%.
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