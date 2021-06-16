ЭКОНОМИКА РБ

НОВЫЙ РЕЗИДЕНТ «ВЕЛИКОГО КАМНЯ» БУДЕТ ВЕСТИ НАУЧНЫЕ РАЗРАБОТКИ В СФЕРЕ БЕСПИЛОТНОГО ТРАНСПОРТА

17:52 16.06.2021 16 июня 2021 года в индустриальном парке «Великий камень» зарегистрирован новый резидент – ООО «Технологии Великого камня» (КНР). Как сообщает сайт парка, предприятие будет вести научно-исследовательские разработки в сфере беспилотного транспорта. Компания будет сотрудничать с Национальной академией наук Беларуси и белорусскими машиностроительными организациями. Реализация проекта включает разработку программного обеспечения и тестирование беспилотных систем.