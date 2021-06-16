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ЭКОНОМИКА РБ
ОНЛАЙН СЕМИНАР НЦПИ ПО ВАЖНЫМ ИЗМЕНЕНИЯМ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ О РЕКЛАМЕ ПРОЙДЕТ 22 ИЮНЯ
17:25 16.06.2021
22 июня на YouTube-канале НЦПИ (начало в 10.30) состоится трансляция семинара «Важные изменения 2021 года в регулировании рекламной деятельности».
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, на семинаре речь пойдет о корректировках законодательства, регулирующего производство и размещение рекламы. Изменения вступают в силу с 8 июля 2021 г. в соответствии с Законом Республики Беларусь от 4 января 2021 г. № 82-З «Об изменении законов по вопросам рекламы».
На семинаре спикеры расскажут о регулировании рекламы лекарственных препаратов, методов оказания медицинской помощи, работ и (или) услуг, составляющих медицинскую деятельность, изделий медицинского назначения, биологически активных добавок к пище.
Кроме того, будут затронуты вопросы рекламы учебы граждан за пределами Беларуси.
Спикерами выступят представители Министерства антимонопольного регулирования и торговли, Министерства образования, Центра экспертиз и испытаний в здравоохранении.
До 11.00 22 июня экспертам можно задать вопросы по теме семинара, направив их по электронной почте . Ответы на них будут озвучены в прямом эфире.
Информация семинара будет полезна не только производителям, но и потребителям рекламы.
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