22 июня на YouTube-канале НЦПИ (начало в 10.30) состоится трансляция семинара «Важные изменения 2021 года в регулировании рекламной деятельности».

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, на семинаре речь пойдет о корректировках законодательства, регулирующего производство и размещение рекламы. Изменения вступают в силу с 8 июля 2021 г. в соответствии с Законом Республики Беларусь от 4 января 2021 г. № 82-З «Об изменении законов по вопросам рекламы».

На семинаре спикеры расскажут о регулировании рекламы лекарственных препаратов, методов оказания медицинской помощи, работ и (или) услуг, составляющих медицинскую деятельность, изделий медицинского назначения, биологически активных добавок к пище.

Кроме того, будут затронуты вопросы рекламы учебы граждан за пределами Беларуси.

Спикерами выступят представители Министерства антимонопольного регулирования и торговли, Министерства образования, Центра экспертиз и испытаний в здравоохранении.

До 11.00 22 июня экспертам можно задать вопросы по теме семинара, направив их по электронной почте . Ответы на них будут озвучены в прямом эфире.

Информация семинара будет полезна не только производителям, но и потребителям рекламы.