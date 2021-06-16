ЭКОНОМИКА РБ

НДС ПО-ПРЕЖНЕМУ ЛИДИРУЕТ СРЕДИ ДРУГИХ НАЛОГОВ ПО НАПОЛНЕНИЮ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА МИНСКА

17:13 16.06.2021 Значительная часть доходов консолидированного бюджета столицы (45,0% в общем объеме поступлений) сформирована платежами по налогу на добавленную стоимость. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Минску, объемы поступлений по подоходному налогу за пять месяцев 2021 года составили 17,8%, по налогу на прибыль – 13,8%, по акцизам – 6,4%, налогу на доходы – 2,5%, налогу при упрощенной системе налогообложения – 2,3%, земельному налогу – 1,2%, налогу на недвижимость – 1,1%.