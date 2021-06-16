Согласно первой оценке, объем валового внутреннего продукта (ВВП) за январь-май 2021 г. в текущих ценах составил 63,6 млрд рублей, или в сопоставимых ценах 103,1% к уровню января-мая 2020 г.

Как сообщает Национальный статкомитет, индекс-дефлятор ВВП в январе-мае 2021 г. по отношению к аналогичному периоду предыдущего года составил 113,6%.