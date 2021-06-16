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ЭКОНОМИКА РБ


ОБЪЕМЫ ЗАКУПОК УГЛЯ НА БУТБ В 2 РАЗА ПРЕВЫСИЛИ ПРОШЛОГОДНИЙ ПОКАЗАТЕЛЬ


16:31 16.06.2021

За январь-май на Белорусской универсальной товарной бирже (БУТБ) для нужд внутреннего рынка реализовано 510 тыс. т угля на сумму 75,6 млн BYN.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БУТБ, это в 2,2 раза больше в стоимостном выражении, чем за тот же период 2020 г., и в 2,3 раза больше – в натуральном.

Основными покупателями данной продукции на биржевых торгах являются производители цемента, Белорусская железная дорога и сахарные заводы. В качестве продавцов угля выступают как белорусские компании, так и зарубежные поставщики – преимущественно из России.

«Уголь пользуется спросом во многих отраслях промышленности – от черной металлургии до производства продуктов питания. На биржевых торгах реализуется каменный уголь и антрацит, которые в Республике Беларусь не добываются. На фоне роста промышленного производства в стране потребность в угле заметно повысилась, что прямо пропорционально отразилось на объемах сделок по данному товарному направлению. При этом отечественные предприятия смогли не только закупить нужное им количество товара, но сэкономить более 2,3 млн BYN за счет конкуренции среди поставщиков», – отметили в пресс-службе БУТБ.

По итогам 5 месяцев 2021 г. оборот секции металлопродукции БУТБ, в рамках которой проводятся торги углем, составил 794 млн BYN, что на 45% больше аналогичного показателя 2020 г. Около 78% от общей суммы сделок обеспечили закупки черных металлов и изделий из них.
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