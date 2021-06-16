В Могилевской области индекс цен производителей промышленной продукции в мае 2021 г. по сравнению с апрелем 2021 г. составил 100,6%, с декабрем 2020 г. – 105,9%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе индекс цен на инвестиционные товары составил 101,5% и 107,3% соответственно, промежуточные товары – 100,7% и 106,3%, потребительские товары – 99,9% и 102,4% соответственно.

Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции в мае 2021 г. по сравнению с апрелем 2021 г. составил 102,6%, с декабрем 2020 г. – 113,4%, в том числе в растениеводстве – 99,96% и 111,7% соответственно, животноводстве – 103,2% и 113,8% соответственно.