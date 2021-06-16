ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
16.06.2021

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


ЦЕНЫ НА ПРОМТОВАРЫ В МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ С НАЧАЛА ГОДА ВЫРОСЛИ НА 5,9%


16:05 16.06.2021

В Могилевской области индекс цен производителей промышленной продукции в мае 2021 г. по сравнению с апрелем 2021 г. составил 100,6%, с декабрем 2020 г. – 105,9%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе индекс цен на инвестиционные товары составил 101,5% и 107,3% соответственно, промежуточные товары – 100,7% и 106,3%, потребительские товары – 99,9% и 102,4% соответственно.

Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции в мае 2021 г. по сравнению с апрелем 2021 г. составил 102,6%, с декабрем 2020 г. – 113,4%, в том числе в растениеводстве – 99,96% и 111,7% соответственно, животноводстве – 103,2% и 113,8% соответственно.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 16.06.2021
валюта курс
EUR 3.0173
USD 2.4866
RUB 3.4620
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 16.06.2021
валюта курс +/-
EUR 3.0262 +0.0089
USD 2.4954 +0.0088
RUB 3.4673 +0.0053
все курсы архив

Курсы в банках
на 16.06.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.0240 3.0280
USD 2.4930 2.4980
RUB 3.4600 3.4700
подробнее

Конвертация в банках
на 16.06.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.2100 1.2150
EUR/RUB 87.2600 87.5500
USD/RUB 71.9500 72.2000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте