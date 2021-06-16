Число зараженных коронавирусом в Беларуси на 16 июня 2021 года выросло до почти 407,7 тыс. человек. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.

«В Беларуси с начала пандемии зарегистрировано 407 тыс. 748 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 400 тыс. 513 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Выписано 964 пациента. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 3006 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в официальном сообщении ведомства.

Таким образом, согласно данным Минздрава, за последние сутки число заразившихся выросло на 887 человек, число смертей от COVID-19 - на 11.

Согласно информации Минздрава, за минувшие сутки выполнено 17 тыс. 527 тестов. Всего в стране проведено 6 млн 572 тыс. 741 тест.