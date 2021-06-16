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ЭКОНОМИКА РБ


ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ СТУДЕНТЫ БГУ РАЗРАБОТАЛИ 14 КОЛЛЕКЦИЙ МОДНОЙ ОДЕЖДЫ


14:50 16.06.2021

Студенты БГУ разработали 14 коллекций модной одежды для детей и взрослых.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, презентация состоялась 15 июня на подиуме Национальной школы красоты во время публичной защиты дипломных проектов. Авторами работ выступили студенты специальности «Дизайн» факультета социокультурных коммуникаций (ФСК) БГУ. В этом году они получат дипломы БГУ с присвоением квалификации «Дизайнер» и станут в истории БГУ первым выпуском профилизации «Дизайн моды и аксессуаров».

Будущие дизайнеры представили молодежную и деловую одежду, модные костюмы для подростков, детские комплекты, современное видение белорусского народного наряда и др. Демонстрация коллекций проходит при поддержке модельного агентства Национальной школы красоты.

Руководителями проектов выступили опытные дизайнеры и известные художники кафедры дизайна и моды ФСК. Среди них заведующая кафедры Елена Атрахович, доцент Надежда Прищеп, старший преподаватель Марина Фомина, преподаватели Анастасия Тарасова, Татьяна Остапчик и Марина Ковалькова.

Студенты и преподаватели кафедры дизайна моды являются участниками республиканских конкурсов, в частности «Мельница моды», а также организовывают свои выставки и показы.

Кафедра дизайна моды ФСК основана в 2017 году и обеспечивает подготовку по специальности «Дизайн» с углубленным изучением в сфере моды и аксессуаров. Студенты получают теоретические знания в этой области и необходимые практические навыки для дальнейшей успешной профессиональной деятельности дизайнера в различных направлениях современной индустрии моды: сет-дизайнер, имидж-стилист, модельер, дизайнер аксессуаров, фэшн-фотограф и др.

Также кафедра активно развивает направление международного партнерства и сотрудничает с ведущими дизайнерами, Национальной школой красоты, «Белорусским Центром Моды» и другими предприятиями данной сферы.
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