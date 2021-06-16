В Беларуси с начала года произошло 132 лесных пожара общей площадью 212,6 га. Об этом во время пресс-конференции сообщил консультант управления лесного хозяйства Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь Алексей Бойко.

По его словам, за аналогичный период прошлого года было зафиксировано 784 случая площадью 6 424,3 га. Заметное снижение количества случаев и площади возгораний произошло на фоне благоприятных погодных условий, а также проводимых предупредительных мероприятий.

"Основными причинами возгораний традиционно являются неосторожное обращение с огнем, выжигание сухой травянистой растительности, т.е. человеческий фактор, - рассказал Алексей Бойко. - Должностные лица государственной лесной охраны проводят широкую разъяснительную работу с населением, но, к сожалению, прецеденты есть".

Представитель Минлесхоза сообщил, что с начала года за несоблюдение требований пожарной безопасности в лесах (ст.16.21 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях) к ответственности было привлечено 60 человек. За незаконное выжигание сухой растительности, трав на корню, а также стерни и пожнивных остатков на полях (ст.16.40 КоАП) привлечено 3 граждан, а за разведение костров в запрещенных местах (ст.16.41 КоАП) – 15.

"Из общего числа зарегистрированных случаев лесных пожаров в этом году наибольший удельный вес в выявлении имеет использование систем и средств дистанционного видеонаблюдения – 44,3% (58 случаев). Выявление лесных пожаров также осуществлялось должностными лицами государственной лесной охраной – 24,4% (32 случая), по оперативным данным МЧС – 14,9% (20 случаев), в том числе авиацией – 5% (7 случаев)", - рассказал Алексей Бойко.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минлесхоза, для тушения лесных пожаров созданы и функционируют 259 пожарно-химических станций и 668 пунктов противопожарного инвентаря. Численность команд и бригад, осуществляющих непосредственное тушение возгораний в лесном фонде, составляет4 379 чел., а средств пожаротушения: пожарных автомобилей - 543 единицы, вездеходов - 27 единиц, емкостей для подвоза воды - 891 единица, мотопомп - 1 863 единицы, лесопожарных модулей - 357 единиц, воздуходувок - 344 единицы, ранцевых лесных опрыскивателей - 12 907 единиц и др.

В целях усиления материально-технической базы лесохозяйственных учреждений министерства и организации мероприятий по эффективному тушению лесных пожаров Министерством лесного хозяйства проводится работа по обновлению парка пожарных автомобилей. В течение ближайших 2 лет парк пожарной техники в лесхозах будет обновлен.

В системе Минлесхоза также насчитывается 667 пожарно-наблюдательных вышек и мачт, оборудованных 658 системами видеонаблюдения. На территории лесного фонда Министерства лесного хозяйства продолжается работа по внедрению автоматизированной системы слежения и раннего обнаружения лесных пожаров дистанционными методами с использованием средств видеонаблюдения. Система позволяет в автоматизированном режиме в короткие сроки и при минимальных затратах производить слежение и раннее обнаружение возникающих лесных пожаров, выявлять места и координаты очагов возгорания.