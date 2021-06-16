|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|16.06.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ПРОДТОВАРЫ В МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОДОРОЖАЛИ С НАЧАЛА ГОДА НА 5,6%
13:42 16.06.2021
В Могилевской области индекс цен на продовольственные товары в мае 2021 г. по сравнению с апрелем 2021 г. составил 100,9%, с декабрем 2020 г. – 105,6%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в мае 2021 года по сравнению с маем 2020 года продтовары подорожали на 10%, а за январь-май 2021 года к соответствующему периоду 2020 года – на 8,3%.
Непродовольственные товары в мае стали дороже по сравнению с апрелем на 0,6%, с начала года – на 5,3%. Годовой рост цен в мае составил 8,6%. За январь-май 2021 года к уровню января-мая 2020 года цены на непродовольственные товары подскочили на 8%.
Цены на услуги в мае текущего года подорожали по сравнению с апрелем на 0,1%, с начала года –на 4%. В мае 2021 года к маю 2020 года стоимость услуг возросла на 7,7%, а к уровню января-мая 2020 года – на 7,8%.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 16.06.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 16.06.2021
Курсы в банках
на 16.06.2021
Конвертация в банках
на 16.06.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте