В Могилевской области индекс цен на продовольственные товары в мае 2021 г. по сравнению с апрелем 2021 г. составил 100,9%, с декабрем 2020 г. – 105,6%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в мае 2021 года по сравнению с маем 2020 года продтовары подорожали на 10%, а за январь-май 2021 года к соответствующему периоду 2020 года – на 8,3%.

Непродовольственные товары в мае стали дороже по сравнению с апрелем на 0,6%, с начала года – на 5,3%. Годовой рост цен в мае составил 8,6%. За январь-май 2021 года к уровню января-мая 2020 года цены на непродовольственные товары подскочили на 8%.

Цены на услуги в мае текущего года подорожали по сравнению с апрелем на 0,1%, с начала года –на 4%. В мае 2021 года к маю 2020 года стоимость услуг возросла на 7,7%, а к уровню января-мая 2020 года – на 7,8%.