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ЭКОНОМИКА РБ
ЗА ПЯТЬ МЕСЯЦЕВ 6,8 МЛРД РУБЛЕЙ ДОХОДОВ ГОСБЮДЖЕТА СФОРМИРОВАНО ЗА СЧЕТ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ МИНСКА
13:29 16.06.2021
За пять месяцев 2021 года город Минск собрал 6828,2 млн рублей платежей, контролируемых налоговыми органами.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Минску, в структуре доходов консолидированного бюджета 61,9% (4226,9 млн рублей) составляют доходы республиканского бюджета и 38,1% (2601,3 млн рублей) – местного.
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