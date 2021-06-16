ЭКОНОМИКА РБ

ЗА ПЯТЬ МЕСЯЦЕВ 6,8 МЛРД РУБЛЕЙ ДОХОДОВ ГОСБЮДЖЕТА СФОРМИРОВАНО ЗА СЧЕТ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ МИНСКА

13:29 16.06.2021 За пять месяцев 2021 года город Минск собрал 6828,2 млн рублей платежей, контролируемых налоговыми органами. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Минску, в структуре доходов консолидированного бюджета 61,9% (4226,9 млн рублей) составляют доходы республиканского бюджета и 38,1% (2601,3 млн рублей) – местного.