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ЭКОНОМИКА РБ
ЦЕНЫ НА ДЕТСКОЕ ПИТАНИЕ, ХЛЕБ И ХЛЕБОБУЛОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ В БЕЛАРУСИ ПОВЫСЯТСЯ
12:55 16.06.2021
Комиссией по вопросам государственного регулирования ценообразования при Совете министров согласовано повышение цен на детское питание, хлеб и хлебобулочные изделия. Об этом сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли.
«Учитывая рост стоимости основного сырья, вспомогательных материалов и тарифов на энергоносители и топливо, доля которых в себестоимости выпускаемой хлебобулочной продукции составляет порядка 50-60%, а также в целях недопущения убыточности производства отдельных видов хлеба и хлебобулочных изделий, согласовано повышение цен на весь ассортимент хлеба и хлебобулочных изделий юридическим лицам всех форм собственности и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим его производство и (или) реализацию на внутренний рынок, в размере, не превышающем 4,9% процента по отношению к ценам на 28 февраля 2021 г.», - говорится в сообщении МАРТ.
Повышение цен может быть осуществлено до 30 июня текущего года.
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