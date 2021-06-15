Комитет государственного контроля Гомельской области подготовил план выборочных проверок на второе полугодие 2021 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в ведомстве, во втором полугодии 2021 г. будет проверено 422 субъекта хозяйствования, что на 54 субъекта больше, чем за аналогичный период 2020 года.

При этом 57 субъектов будет проверено в форме совместных проверок.

Более подробно с планом выборочных проверок на второе полугодие текущего года в Гомельской области можно ознакомиться здесь.