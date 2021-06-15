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ЭКОНОМИКА РБ
ЦЕНЫ НА ПРОМТОВАРЫ В ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА МАЙ ВЫРОСЛИ НА 1,2%, С НАЧАЛА ГОДА – НА 8,2%
12:11 16.06.2021
Индекс цен производителей промышленной продукции Гродненской области в мае 2021 г. по сравнению с апрелем 2021 г. составил 101,2%, с декабрем 2020 г. – 108,2%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе индекс цен на инвестиционные товары составил 100,5% и 104,9% соответственно, промежуточные товары – 101,5% и 110,6%, потребительские товары – 100,1% и 101,9%.
Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции в мае 2021 г. по сравнению с апрелем 2021 г. составил 100,3%, с декабрем 2020 г. – 105,4%, в том числе в растениеводстве – 97,5% и 112% соответственно, животноводстве – 101,3% и 103,5%.
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