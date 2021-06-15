Индекс цен производителей промышленной продукции Гродненской области в мае 2021 г. по сравнению с апрелем 2021 г. составил 101,2%, с декабрем 2020 г. – 108,2%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе индекс цен на инвестиционные товары составил 100,5% и 104,9% соответственно, промежуточные товары – 101,5% и 110,6%, потребительские товары – 100,1% и 101,9%.

Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции в мае 2021 г. по сравнению с апрелем 2021 г. составил 100,3%, с декабрем 2020 г. – 105,4%, в том числе в растениеводстве – 97,5% и 112% соответственно, животноводстве – 101,3% и 103,5%.