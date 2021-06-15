ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
16.06.2021

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


ЦЕНЫ НА ПРОМТОВАРЫ В ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА МАЙ ВЫРОСЛИ НА 1,2%, С НАЧАЛА ГОДА – НА 8,2%


12:11 16.06.2021

Индекс цен производителей промышленной продукции Гродненской области в мае 2021 г. по сравнению с апрелем 2021 г. составил 101,2%, с декабрем 2020 г. – 108,2%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе индекс цен на инвестиционные товары составил 100,5% и 104,9% соответственно, промежуточные товары – 101,5% и 110,6%, потребительские товары – 100,1% и 101,9%.

Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции в мае 2021 г. по сравнению с апрелем 2021 г. составил 100,3%, с декабрем 2020 г. – 105,4%, в том числе в растениеводстве – 97,5% и 112% соответственно, животноводстве – 101,3% и 103,5%.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 16.06.2021
валюта курс
EUR 3.0173
USD 2.4866
RUB 3.4620
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 15.06.2021
валюта курс +/-
EUR 3.0173 +0.0024
USD 2.4866 -0.0026
RUB 3.4620 +0.0165
все курсы архив

Курсы в банках
на 16.06.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.0270 3.0300
USD 2.4950 2.4980
RUB 3.4600 3.4650
подробнее

Конвертация в банках
на 16.06.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.2120 1.2150
EUR/RUB 87.3000 87.5500
USD/RUB 72.0000 72.3000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте