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ЭКОНОМИКА РБ


ДО 1 ИЮЛЯ ПРИНИМАЮТСЯ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ НА СОИСКАНИЕ ПРЕМИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЗА ДОСТИЖЕНИЯ В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА


11:40 16.06.2021

В 2021 г. объявлен очередной, двадцать третий конкурс на соискание Премии правительства Республики Беларусь за достижения в области качества.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госстандарте, премия присуждается на конкурсной основе юридическим лицам независимо от форм собственности за достижение значительных результатов в области качества и конкурентоспособности производимой продукции, оказываемых услуг или выполняемых работ, внедрение инновационных технологий и современных методов менеджмента, а также за эффективное и социально-ответственное ведение бизнеса.

Конкурс проводится по модели, соответствующей критериям Премии СНГ за достижения в области качества продукции и услуг и мировым тенденциям в области системного менеджмента. Это позволяет предприятиям-участникам строить свой подход в области менеджмента качества на принципах, применяемых их зарубежными партнерами.

Победители определяются среди организаций с численностью работающих до 250 человек, от 250 до 1500 человек и свыше 1500 человек по пяти направлениям деятельности: производство непродовольственной продукции бытового назначения; производство продовольственной и сельскохозяйственной продукции; производство продукции производственно-технического назначения (кроме вооружения и военной техники); оказание услуг и выполнение работ; выполнение работ и оказание услуг в области строительства

Заявки и материалы для участия в конкурсе на соискание премии представляются до 1 июля 2021 г. в секретариат комиссии, сформированный при Госстандарте.
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