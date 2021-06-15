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ЭКОНОМИКА РБ


В БЕЛАРУСИ СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДСТВО В ЯНВАРЕ-МАЕ СНИЗИЛОСЬ НА 0,3%


11:23 16.06.2021

В январе-мае 2021 г. в хозяйствах всех категорий (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) производство продукции сельского хозяйства в текущих ценах составило 5,9 млрд рублей, или в сопоставимых ценах 99,7% к уровню января-мая 2020 г.

Как сообщает Национальный статкомитет, в сельскохозяйственных организациях произведено продукции на 5,7 млрд рублей, или в сопоставимых ценах 100,1% к уровню соответствующего периода предыдущего года.

В хозяйствах всех категорий произведено скота и птицы (в живом весе) 753 тыс. тонн, молока – 3207,2 тыс. тонн, яиц получено 1422 млн штук.

На долю сельскохозяйственных организаций приходится 96,4% объема производства скота и птицы (в живом весе), 97,6% молока и 87,4% производства яиц.

На 1 июня 2021 г. в сельскохозяйственных организациях насчитывалось 4,2 млн голов крупного рогатого скота, в том числе коров – 1,4 млн голов. Численность свиней составила 2,5 млн голов.
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