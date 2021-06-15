ЭКОНОМИКА РБ

МИНИСТЕРСТВО ИНФОРМАЦИИ БЕЛАРУСИ ОГРАНИЧИЛО ДОСТУП К 80 ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСАМ

11:05 16.06.2021 На основании уведомлений налоговых органов Министерство информации ограничило доступ к 80 интернет-ресурсам. Как сообщили ЭКОПРЕСС в ведомстве, поводом для блокировки послужили нарушения законодательства об игорном бизнесе, выявленные налоговыми инспекциями Гомельской, Гродненской областей и Минска. Очередное решение Мининформа об ограничении доступа коснулось интернет-ресурсов, которые содержали информацию об организации азартных игр без наличия специального разрешения. В данный перечень вошли главным образом интернет-сайты виртуальных казино и букмекерских контор.