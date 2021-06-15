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ЭКОНОМИКА РБ
МИНИСТЕРСТВО ИНФОРМАЦИИ БЕЛАРУСИ ОГРАНИЧИЛО ДОСТУП К 80 ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСАМ
11:05 16.06.2021
На основании уведомлений налоговых органов Министерство информации ограничило доступ к 80 интернет-ресурсам.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в ведомстве, поводом для блокировки послужили нарушения законодательства об игорном бизнесе, выявленные налоговыми инспекциями Гомельской, Гродненской областей и Минска.
Очередное решение Мининформа об ограничении доступа коснулось интернет-ресурсов, которые содержали информацию об организации азартных игр без наличия специального разрешения. В данный перечень вошли главным образом интернет-сайты виртуальных казино и букмекерских контор.
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