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ЭКОНОМИКА РБ


ОПУБЛИКОВАНЫ ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОРГАНИЗАЦИЙ БЕЛАРУСИ ЗА ЯНВАРЬ-АПРЕЛЬ


10:47 16.06.2021

За январь-апрель 2021 г. рентабельность реализованной продукции, товаров, работ, услуг организаций республики (без банков, небанковских кредитно-финансовых организаций, Банка развития, страховых организаций, бюджетных организаций, микроорганизаций и малых организаций без ведомственной подчиненности) составила 9,4%, рентабельность продаж – 7,6%.

Как сообщает Национальный статкомитет, дебиторская задолженность на 1 мая 2021 г. составила 51,7 млрд рублей, в том числе просроченная – 8 млрд рублей, или 15,4% от общего объема дебиторской задолженности.

Кредиторская задолженность на 1 мая 2021 г. составила 65,5 млрд рублей, в том числе просроченная – 7,8 млрд рублей, или 11,8% от общего объема кредиторской задолженности.
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